◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)男子シングルスで前回王者の松島輝空選手が吉村真晴選手を4-1で破り準決勝進出。試合後、連覇へ向けて意気込みを語りました。この日の準々決勝は立ち上がりから4ゲーム連続でデュースとなる接戦に。松島選手は「苦しかったが最後のあと1点を取り切れてよかった」と振り返り、勝因は「デュースの中で、技術面ではなくメンタル的に粘れたところ」と分析しまし