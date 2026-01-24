北陸地方整備局などは1月24日の午後9時頃から、集中除雪のために高速道路と国道を同時に通行止めにする予定だと発表しました。県内は25日にかけ、平地でも大雪が見込まれています。 【高速道路】 北陸自動車道：三条燕IC～朝日IC(富山県) 関越自動車道：六日町IC～長岡JCT 上信越自動車道：上越JCT～長野IC 【国道】 8号：見附市坂井町地先（坂井北交差点）～糸魚川市市振地先（道