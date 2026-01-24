4人組アイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の公式サイトは1月22日、メンバーの君島凪さんが手術のため、一部公演への出演を見送ると発表しました。【写真】君島凪さん今年の正月には着物姿も披露公式サイトは「メンバーの君島凪につきまして医療機関にて検査を受けた結果、卵巣嚢腫が判明し、医師の判断のもと手術を受けることとなりました」とし、今後の活動については「術後の経過および回復状況を見ながら、改めて公式よ