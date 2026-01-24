サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、現地１月23日に３位決定戦で韓国とベトナムが相まみえた。試合は文字通りの激闘に。30分にベトナムが先制し、69分に韓国が追いつく。その２分後に勝ち越したベトナムは、86分にグエン・ディン・バクの退場処分で数的不利に。90＋７分に韓国が再び、タイスコアに戻す。そして２−２で迎えたPK戦をベトナムが７−６で制した。この一戦に中国メディア『勝迅体育』が反応。「