新潟県警は24日、衆議院選挙に向けて選挙違反取締本部を設置しました。 選挙違反取締本部は県警本部と県内29署に設けられ、本部では126人体制で選挙違反などを取り締まります。 前回2024年の衆院選で県警は、選挙の自由を妨害した公職選挙法違反で1人を逮捕、文書掲示違反などで15件の警告が出しています。 県警捜査二課の中川康弘次長は「県警の総合力を集結し、公正な選挙が実現するよう、悪質な違反に対しては厳正な取り締