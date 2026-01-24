俳優鈴木福（21）が24日、都内で主演映画「ヒグマ!!」（内藤瑛亮監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。「闇バイト」と「クマ被害」という2つの現代的恐怖を交差させたモンスターパニックアドベンチャー。25年11月21日の公開を予定していたが、クマ被害が相次ぐ状況を考慮して延期となっていた。鈴木は、特殊詐欺被害で多額の借金を背負って自殺した父を持ちながら、自らも闇バイトに手を出す主人公、小山内蒼空を演じた。「いよ