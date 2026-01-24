元「モーニング娘。」で女優の田中れいなが、最新ショットを公開した。田中は２４日、インスタグラムに「２週間ぶりに ちゃんとメイクしました」と書き出し、両サイド三つ編みヘアでグレーのトップス×黒のズボンというコーデで、カメラに向かってポーズを決める様子を公開。「改めて思ったけどメイクって本当にすごい。顔変わる」とつづり、「１．２枚目フラッシュあり３枚目なしっちゃけど色の出方とか顔もちょっと違う