第33回 【柚木麻子連載】2週間遅れの年越し蕎麦。2026年も生き延びる気合をくれた、カツ代の味年末年始は、家族の体調不良など、あらゆることが同時に起きた。クリスマスのご馳走、おせち作りなどを例年通りカツ代レシピに従って丁寧に作り（写真参照ケンタッローフライドチキン、本格ミートソース、おせち各種）、苦手ながらなんとか子どもを率いて掃除もして、穏やかな冬休みを迎える予定が、暮れに開いている病院を探して、