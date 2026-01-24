今月のお客さまのご依頼は……政治、お金、世界情勢、環境問題、ジェンダーバイアス……大人でもむずかしいテーマや社会課題を楽しく学べたり、興味を持つきっかけになったりする本、ありませんか？今回の選書担当俳優・エッセイスト 美村里江さん俳優としてドラマ、映画、舞台等で幅広く活躍。無類の読書家でもあり、新聞や雑誌でのエッセイ・書評の寄稿や連載も多数。ブックディレクター・good and son代表 山口博之さん旅の本屋