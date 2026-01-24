キャッチボールする楽天・西垣＝楽天モバイル最強パーク宮城楽天の西垣雅矢投手が24日、楽天モバイル最強パーク宮城で練習を公開した。昨季は投球フォーム変更が功を奏し、チーム最多の63試合に登板して7勝、14ホールドとフル回転。今季は「新しいことをするよりも、いい状態を継続できるように」と足元を見つめた。昨季、効果的だった横手投げでのスライダーや、打者の意表を突くクイック投球など細かい部分にも磨きをかけて