YOASOBIのコンポーザー・Ayase（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。「風くんとばったり」とつづり、同じくYOASOBIのボーカル・ikura（25）と共にミュージシャンの藤井風（28）と写る3ショットを公開した。【写真】「なんて素敵なショット」ばったり遭遇！YOASOBI＆藤井風が“おそろいポーズ”で3ショット投稿された写真には、藤井を真ん中にして並び、ほほに手を当てた“おそろいポーズ”を決める3人の姿が写し出されて