「LUNA SEA」の公式サイトが24日に更新され、延期となっていた「LUNATIC X’MAS 2025」が、3月12日に有明アリーナにて開催されることが発表された。本来は昨年12月23日に開催予定だったが、ギタリスト・SUGIZOが12月18日に交通事故を起こしたことを受けて延期となっていた。【画像】接触事故を謝罪…「LUNA SEA」SUGIZOの反省コメント全文公式サイトでは「振替公演決定のお知らせ LUNATIC X’MAS 2025」とし、「昨年末のメンバ