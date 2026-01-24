クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督は今週末の復帰を希望するMF鎌田大地を諭したようだ。地元紙『ニュース・ショッパー』が伝えている。鎌田は12月14日のマンチェスター・シティ戦で右ハムストリングを痛め、負傷離脱を余儀なくされている。ただ、クラブが今週公開した映像にはトレーニングウェア姿の鎌田が映っており、復帰が近づいているものとみられる。指揮官も「2月上旬に戻ってくることを願う」と期待を口に