◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般男子の部準々決勝で高校1年生の川上流星（かわかみ・りゅうせい、16＝星槎国際高校横浜）は2―4で谷垣佑真（22＝愛知工大）に敗れ、4強入りを逃した。第2、3ゲームを制するなど互角の戦いを演じながら、第4ゲームは9―5から逆転を許して奪われる。第5、6ゲームも競り合いながら落とし、準決勝進出はならなかった。