俳優・黒沢年雄（81）が23日に公式ブログを更新。「寒い！寒い？…寒くないって！」というタイトルで新規記事をアップした。黒沢は「挨拶代わりに顔が合うと寒いですねえ〜が合言葉」と切り出すと「幼少期は本当に寒かった…今より温度も低く、暖房機や暖房器具が七輪か炬燵しか無いんだから」と振り返る。「現在は暖房器具の豊富な事…衣類や寝具は夢の世界！カイロという便利な物まである」「寒かったら一日中あっちこっ