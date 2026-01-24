ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子500メートルでメダル獲得が期待される吉田雪乃（寿広）が24日、青森県八戸市のYSアリーナ八戸で開かれた小学生の大会にオープン参加した。本番に向けた調整の一環で1000メートルを滑り、タイムは1分17秒39と平凡だったが、見守った観客や子どもたちに笑みを振りまいた。自身のペースを保つため、ドイツでの日本代表の合宿やワールドカップ（W杯）最終戦には参加せず、練習拠