常陸宮妃華子さまは、24日都内で開かれた「日本馬術連盟表彰式」に出席されました。日本馬術連盟は、馬術の魅力を通じて普及を図るとともに国際親善を目的に1946年に発足し、1991年からは、華子さまが名誉総裁を務められています。華子さまは、会場に到着すると出席した約140人から拍手で出迎えを受けられました。名誉総裁表彰は、長年会長として馬術界の発展に寄与したとして2025年8月に102歳で亡くなった前裏千家家元の千玄室さ