1月中旬、東京・お台場で冷たい潮風を浴びるのは女優の橋本環奈だ。ド派手なピンク色のジャージとサンダルを着こなし、カメラがまわるとジロッ！っと周囲を睥睨するまさに“ヤンキー”だーー。「冬ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の撮影ですよ」と語るのは制作会社関係者だ。「橋本さんは、月9初主演。“元ヤンキー”の脳神経外科医・湖音波を演じています。派手なジャージは湖音波の私服で、キャラクターが付いた厚底サ