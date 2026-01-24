ＴＢＳの近藤夏子アナウンサー（２９）が２４日、インスタグラムを更新。第１子を出産したことを報告した。近藤アナは「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と記し、生まれたばかりの我が子の写真をアップ。続けて「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう」と感謝し「最強ママになります」