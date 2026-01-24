フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）の寄付行為が、ファンを中心に大きな話題を集めている。地元・宮城のスケートリンク「ベルサンピアみやぎ泉」は、羽生が５４２０万５８００円を寄付したと公表。２１日には「羽生結弦様からのご寄付について」と書かれた看板をファンがＳＮＳで紹介したところ、多くのファンが投稿を拡散していた。かねて羽生はアイスリンク仙台に累計１億円以