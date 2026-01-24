◆大相撲▽初場所１４日目（２４日、両国国技館）西幕下２枚目・寿之富士（伊勢ケ浜）が、東十両１４枚目・白鷹山（高田川）を寄り切って５勝２敗とし、来場所の新十両を濃厚にした。「相手の圧力があって下がってしまったが、結果的に勝てて良かった。うれしい」と振り返った。２４年春場所で初土俵を踏み、２年で新十両をたぐり寄せ「自分の弱い部分に気づくことができた。体重、立ち合いだったり、もっと体を大きくしない