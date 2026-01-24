◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）男子シングルス準々決勝が行われ、ジュニア王者で１６歳の川上流星（神奈川・星槎国際高）が、前回４強の谷垣佑真（愛知工大）に２―４で敗れた。２０年大会準優勝の張本智和以来、高校１年生での４強には届かなかった。「もうちょっといけたかなというのはある。一番大きかったのは５ゲーム目９―５でリードしているところから、離されて、そのまま相手の流れになってしまっ