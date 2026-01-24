１月２４日の小倉９Ｒ・萌黄賞（３歳１勝クラス、芝１２００メートル＝１２頭立て）は、ルージュサウダージ（牝、栗東・松永幹夫厩舎、父フィレンツェファイア）が大外から差し切った。勝ち時計は１分７秒７（良）。道中は中団９番手でじっくと構え、末脚を温存した。４コーナーでスムーズに進路を外に取ると、直線半ばで入った左ステッキを合図に残り２００メートルからグッと加速。メンバー最速となる上がり３ハロン３３秒３