【新華社ウルムチ1月24日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州アルタイ地区福海（ブルルトカイ）県ではこのところ、新たな寒波の到来に伴って林業・草原局の職員が繁忙期に入っている。職員たちはモウコノウマに「冬用飼料」を運び、厳しい寒さを乗り切れるよう支援を続けている。 モウコノウマは「砂漠の生きた化石」と呼ばれ、地球上で現存する唯一の野生馬として知られるが、1970年代には中国の荒野から姿