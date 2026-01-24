HKT48・地頭江音々さんが、卒業写真集「ねね」の発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【HKT48・地頭江音々】「色んなものを背負って生きてきた。開放感を味わうのが楽しみ」卒業後に期待も生活は“未定”2月11日に卒業コンサートを開催し、約10年過ごした「アイドル」を卒業する地頭江さん。「卒業写真集」の発売について?卒業旅行に行ったようなアルバムができた。同期にも「仲良い子にしか見せない笑顔をしてるよね