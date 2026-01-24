楽天のドラフト2位・伊藤樹投手（22）が24日、仙台市内の球団施設で行われた新人合同自主トレでブルペン入りした。捕手を座らせて17球を投げ、「力感の割にいいボールはかなりあった。少しずつ力感を強くしながらバランスを取って投げられればいい」と語った。スライダー、カーブ、シュート、スプリットも投げ、球を受けた伊志嶺ブルペン捕手は「コントロールも良さそうですし、凄くゲームはつくれそうな感じ。まとまってる感