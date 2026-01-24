右脚肉離れで別メニュー調整を続ける阪神・立石正広内野手が、24日、SGL尼崎の室内練習場で体を動かした。室内でジョギングを行った後、30メートル程の距離でキャッチボールを敢行。トレーナーらが見守る中、メニューをこなした。