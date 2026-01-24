投球練習する楽天・伊藤樹＝楽天モバイル最強パーク宮城楽天のドラフト2位新人の伊藤樹（早大）が24日、楽天モバイル最強パーク宮城で投球練習を行った。室内練習場で、変化球を交えて17球を投げ「力感の割に、いい球はかなりあった」と手応えを口にした。同じく即戦力右腕の1位藤原（花園大）とともにキャンプは1軍スタート。「競い合いなので、新人だからといって物おじすることなく、自分の投球をしっかりやりたい」と闘志