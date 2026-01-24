東京電力ホールディングスが本格参入するデータセンター（DC）事業の概要が24日、分かった。変電所近くに誘致することで、DC建設で大きな課題である工期短縮につなげるほか、省エネを可能にするシステムも提供して利便性を高め、国内外の旺盛なDC需要を取り込みたい考え。サービス強化に向け、DC関連企業との新会社設立も検討する。東電は新たな再建計画を26日にも公表する見通しだ。人工知能（AI）の普及などでDCの建設は活発