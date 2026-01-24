◇Bリーグ2025―26シーズンB1第19節GAME1大阪エヴェッサ76―91アルバルク東京（2026年1月24日おおきにアリーナ舞洲）ホームでアルバルク東京と対戦した大阪エヴェッサは、3Qまでは食い下がりを見せたが、4Qに力尽き今季初の4連勝はならず通算成績は13勝18敗となった。1Qの滑り出しは上々だった。ヴォーディミル・ゲルン（31）がオフェンスリバウンドからのシュートやゴール下への飛び込みで得点を重ね、一時は9点のリ