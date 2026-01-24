思わずツッコミたくなるわんこの反応が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で258万4000回再生を突破し、「何でやねん！！」「現実逃避できてるw」「お利口すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『なんでやねんｗｗ』犬に"悲しいお知らせがあります"と言うと、必ず…『まさかの行動』】 「悲しいお知らせがあります」と言うと… TikTokアカウント「haruchan229」の投稿主さんの