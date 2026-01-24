まだまだ「オオタニ時代」は続きそうだ(C)Getty Imagesメジャーリーグ専門局の『MLB Network』は現地時間1月22日、現役選手のランキング上位100人のラスト10人（1〜10位）を発表し、ドジャースの大谷翔平が2年連続4度目の1位に輝いた。【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック毎年、キャンプイン直前のこの時期に発表される恒例のランキングで、注目度は高い。昨季の大谷は、2023年9月に受けた右肘