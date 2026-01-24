ヤクルトは24日、春季キャンプの1、2軍の振り分けを発表し、新人ではドラフト1位の松下（法大）、4位の増居（トヨタ自動車）、6位の石井（NTT東日本）の3選手が1軍スタートとなった。22日に46歳となった石川は2軍始動。