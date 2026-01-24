俳優伊藤英明（５０）が２３日放送のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演した。同い年の坂口憲二について聞かれると「出会った時はバチバチでしたよ」と明かした。互いに「海猿」「医龍」で活躍するよりも前に、「彼もまだ世に名前が知れる前。僕自身もそうで。砧スタジオの廊下で、向こうから歩いてくるんです」と初対面を振り返った。「あっ、坂口憲二だ。でけえなあ、格好いいなあ、こいつ」と思っていると、「あいつ挨