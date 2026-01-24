田中泯（80）が24日、東京・ヒューマントラストシネマ有楽町で行われた映画「黒の牛」初日舞台あいさつに登壇した。当代随一の女形で人間国宝の歌舞伎役者・小野川万菊を演じた「国宝」（李相日監督）で日刊スポーツ映画大賞助演男優賞を受賞し、日本アカデミー賞でも優秀助演男優賞を受賞したと19日に発表されたばかりだが「それは、それで」と口にした。一方で、13年の「祖谷物語おくのひと」以来2作目のタッグとなった蔦哲一