歌手アグネス・チャンが、24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。勉強が楽しくなるコツを明かした。3人の子が、米カリフォルニア州にある、世界大学ランキングトップ3常連校のスタンフォード大を卒業しているアグネスは、勉強が楽しくなるコツを「勉強は楽しいっていうことを小さい時から仕向けて、仕向けて、仕向けて…」と明かし、「方法としては、勉強を立体化するっていうのは、すごい大事だと思う」と伝えた。