手芸店の棚に並んだ綺麗な毛糸を見ると、編み物をしたことがなくてもなんだか心が弾みますよね。自分で編めたら良いなぁと思ったことがありませんか？【漫画】『あめばあむほど好きになる かぎ針編みはじめました』を第1回から読む毛糸みたいにカラフルな編み物入門コミックエッセイ『あめばあむほど好きになる かぎ針編みはじめました』をご紹介。著者で漫画家のまつざきしおりさんは、編み物にあこがれる気持ちを持ちつつも