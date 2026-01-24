「自分なりに一番投げやすい場所で投げるのが一番良いのかなと思っています。投げやすい場所で、いかにパフォーマンスできるのか探しながらやっています」。ロッテの本前郁也は、腕の位置を下げたフォームに変更した。腕を下げたきっかけについて、「フェニックスの時に腕を上げて前の自分と同じくらいのポジションで投げていたんですけど、投げにくさも1年間ずっとあった。モヤモヤした中でラストチャンスじゃないですけど