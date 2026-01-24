1月24日、中山競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝2200m）は、R.キング騎乗の2番人気、ミッキーファルコン（牡3・美浦・堀宣行）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にベルトラッキ（牡3・美浦・加藤士津八）、3着にゾネブルーム（牡3・美浦・矢嶋大樹）が入った。勝ちタイムは2:12.0（良）。1番人気で横山和生騎乗、ウィロークリーク（牡3・美浦・中舘英二）は、5着敗退。レイチェル・キングが今年も短期免許で来日、今週から騎乗午