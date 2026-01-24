◆大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）東幕下２８枚目・矢後（押尾川）が東３０枚目・誠雄（秀ノ山）に寄り切られ３勝４敗。３場所連続の負け越しとなった。立ち合いから左四つに組み止めたが、押し切れなかった。誠雄に振りほどかれると懐に入られ、寄り切られた。これで場所連続の３勝４敗の負け越しとなってしまった。場所前は右膝を手術してから、初めて本格的に土俵での稽古ができるようになったという。