巨人から現役ドラフトで加入した日本ハムの菊地大稀投手（２６）が２４日、沖縄・名護で行われた先乗り自主トレに参加し、チーム一番乗りでブルペン入りした。杉浦とともにブルペンに入り、直球、フォークなど３６球を投じた。気温１８度の晴天の中、汗を流し、「例年より体の仕上がりというか、もう投げられそうな感覚がある。アピールしないといけない立場なんで、しっかりアピールしたいなっていう思いで、早めとは言わないで