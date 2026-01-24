LUNATIC X'MAS 2025-OUR JOURNEY CONTINUES- LUNA SEAは、昨年12月23日より延期となっていた「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」の振替公演を、2026年3月12日に有明アリーナで開催することを発表した。 LUNA SEAコメント 振替公演決定のお知らせ LUNATIC X’MAS 2025 昨年末のメンバー SUGIZOの交通事故、そして12月23日のLUNATIC X’MAS 2025 有明アリーナ公演の延期につきまして、皆様には大変ご心配