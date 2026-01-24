楽天からＦＡで巨人入りした則本昂大投手が２４日、移籍後初めてジャイアンツ球場を訪れた。練習着姿でジャイアンツ球場の室内練習場に姿を見せ、キャッチボール、ランニング、さらにブルペンで捕手を立たせて１０球、膝立ちの状態で９球の計１９球を投げた。この日は、１３年にともに楽天を日本一へ導いた先輩・田中将大投手もジャイアンツ球場で練習を行っていた。施設内であいさつを交わしたといい「本当に偉大な先輩ですし