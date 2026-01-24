◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)男子シングルス準々決勝が24日に行われ、今大会ジュニア男子シングルスを制覇した16歳の川上流星選手(星槎国際高横浜)が、谷垣佑真選手(愛知工業大)に一時はリードするものの逆転で敗退となりました。川上選手は第1ゲームを落としますが、第2、第3ゲームで攻撃的な姿勢をみせ打ち合いを制しトータルスコア2-1と逆転します。ところが第4ゲームは互いに譲らず