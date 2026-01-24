ほっかほっか亭冬の人気No.1メニュー｢牛すき焼弁当｣は、食べたことはありますか。2025年1月15日からは15時までのランチタイム限定で｢牛すき焼丼｣も発売になりました。今回は2つとも実際に食べてみたので、感想も交えながら紹介していきます。お肉好きの方も大満足なお肉が1.5倍になる｢肉盛｣もあります。まだ食べたことがない方は、要チェックです！ ほっかほっか亭冬の人気No.1メニュー ほっかほっか亭では、冬の