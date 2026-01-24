実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、消費税率を引き上げるべき理由について説明した。ひろゆき氏は「犯罪者と外国人旅行者は、所得税と社会保険料を払わない。犯罪者と外国人旅行者から徴税出来る消費税を増やしたほうが社会設計として公平性が保てる」とポスト。また「ベーシックインカムで収入の低い人も暮らせるようにして、消費税を高くするほうが社会構造としては正し