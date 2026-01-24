きょう（24日）午後、茨城県ひたちなか市でバイク店など2棟が全焼する火事があり、高齢の男性1人が病院に運ばれました。きょう午後2時すぎ、ひたちなか市田彦のバイク店で「建物から灰色の煙が見える」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など9台が出動し火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、バイク店と隣接する飲食店が全焼しました。この火事で、バイク店の店主の高齢男性1人が軽いやけどを負い