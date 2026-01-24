車のタイヤは国内外問わず様々なメーカーから販売されています。価格帯も性能もさまざまで、どれを選べば良いか分からないのが正直なところでしょう。【写真】タイヤ選びのポイントを解説します本記事では、現役の整備士がおすすめするタイヤメーカーやそれらの特徴、車に合ったタイヤ選びのポイントなどをわかりやすく解説します。タイヤの種類一般的に流通しているタイヤを分けると、大まかに以下の3つの種類があります。・ノー