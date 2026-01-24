私はスズカ。夫のタダフミと息子コウタロウ（小4）との3人家族です。私の実家は自宅から車で10分ほどの場所にあり、現在は母が一人暮らしをしています。母は週1回の定期的な通院が必要になったそうで、私は毎週車で送迎するよう言われました。しかし母は運転している私の耳元でいきなり大声を出したり、目の前にミカンを差し出してきたり……。そしてグチグチと誰かの悪口を聞かせるのです。毎週こんな状況が続くのかと思ったらゾ