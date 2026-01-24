スポーツ界で輝かしい実績を残した九州・沖縄ゆかりの選手、団体をたたえる第71回西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式が24日、福岡市・天神で行われた。ソフトバンクからは牧原大成内野手（33）が受賞し、贈呈式に参加した。昨季は育成出身選手では初の首位打者に輝き、チームの日本一に貢献するなど充実の1年を送った。さらに今年は、3月に開催予定のワールド・ベースボール・クラシック